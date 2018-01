Červený kríž o 5 rokov ukončí pátranie po nezvestných z 2. sv. vojny

Medzi uzatvorenými prípadmi je okolo 300.000 príbehov detí, ktoré boli zaregistrované ako nezvestné. Dvaja bratia sa opäť stretli v roku 2010, po viac ako 60 rokoch odlúčenia.

Mníchov 23. januára (TASR) - Osudy vyše 1,2 milióna ľudí, ktorí zmizli počas druhej svetovej vojny a sú odvtedy nezvestní, pravdepodobne zostanú neznáme, keď nemecký Červený kríž koncom roka 2023 ukončí vyšetrovanie otvorených prípadov.



"Už nebudeme schopní objasniť tieto osudy," povedal v utorok v Mníchove šéf pátracej služby Červeného kríža Thomas Huber, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Rozhodnutie zastaviť prácu na prípadoch nezvestných osôb padlo v zhode s nemeckým ministerstvom vnútra, hoci stále existuje záujem o to, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí zmizli.



Nemecký Červený kríž dostal za posledný rok okolo 9000 žiadostí od detí a vnúčat nezvestných, dodal Huber.



"Pre mnohých príbuzných je to naďalej čierny bod na ich rodokmeni. Aj my aktívne pracujeme na týchto prípadoch," povedal Huber.



Krátko po skončení druhej svetovej vojny pátracia služba Červeného kríža začala pátrať po vyše 20 miliónoch ľudí. V roku 1959 bolo ešte 2,5 milióna žiadostí o pátranie otvorených.



"Prípady ako tento nás dojímajú," uviedol Huber.