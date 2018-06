Červerný kríž: Počet migrantov prechádzajúcich cez Balkán stúpa

Podľa údajov IFRC do Bosny a Hercegoviny dorazilo od začiatku tohto roka už viac ako 5600 migrantov, ktorí prišli do Európy cez územie Grécka. V roku 2017 v Bosne evidovali celkovo 754 migrantov.

Brusel 18. júna (TASR) - Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v pondelok upozornila na skutočnosť, že počet migrantov prechádzajúcich cez Balkán opäť narastá a že zúfalo potrebujú základnú humanitárnu pomoc. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa údajov IFRC do Bosny a Hercegoviny dorazilo od začiatku tohto roka už viac ako 5600 migrantov, ktorí prišli do Európy cez územie Grécka. V roku 2017 v Bosne evidovali celkovo 754 migrantov.



Červený kríž tiež dodal, že v Čiernej Hore sa v máji zaregistrovalo 557 žiadateľov o azyl. Ide o doteraz najvyšší počet tam podaných žiadostí za mesiac za uplynulých päť rokov.



Regionálny riaditeľ IFRC pre Európu Simon Missiri na margo tohto problému povedal, že pracovníci z jeho organizácie potrebujú viac zdrojov, aby mohli zvládnuť zvyšujúci sa počet migrantov na Balkáne.



Najviac utečencov prechádzalo cez Balkán v roku 2015, keď vrcholila migračná vlna do Európy. Počet migrantov v ďalších rokoch výrazne poklesol v dôsledku uzavretia balkánskej trasy a dohody medzi EÚ a Tureckom.