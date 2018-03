Česi pátrajú po autorovi protižidovského listu šéfovi divadla v Zlíne

List, ktorý bol zrejme reakciou na scénické čítanie hry so židovskou tematikou Furianti z konca februára, zverejnil adresát na sieti Facebook.

Zlín/Praha 20. marca (TASR) - Česká polícia vyšetruje pre podozrenie z trestného činu s rasovým podtextom zaslanie anonymného listu obsahujúceho mnoho protižidovských nadávok a urážok riaditeľovi Mestského divadla v Zlíne Petrovi Michálkovi. List, ktorý bol zrejme reakciou na scénické čítanie hry so židovskou tematikou Furianti z konca februára, zverejnil adresát na sieti Facebook.



Informoval o tom v pondelok internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu Moniku Kozumplíkovú.



"Vaša hra o židáckom cintoríne v Prostějove je židoteror, ktorý vám tu nebudeme trpieť, židáci tu nebudú rozkazovať a nariaďovať, židáci tu sú nežiaduci imigranti, ktorí majú právo a povinnosť okamžite zmiznúť, a to preč alebo do plynu!!!" uvádza sa okrem iného v liste, ktorý bol doručený pred týždňom.



Groteskne ladená hra od Hynka Skotáka približuje reálny problém bývalého židovského cintorína v Prostějove s 2000 pochovanými, na mieste ktorého stojí v súčasnosti parkovisko a park. Mesto počas druhej svetovej vojny cintorín zlikvidovalo a náhrobné kamene rozpredalo či rozdalo. Viacerí miestni občania si s týmto materiálom vydláždili chodníky alebo dvory.



Dobročinná nadácia Kolel Damesek Eliezer a česká Federácia židovských obcí sa teraz usiluje o rehabilitáciu spomínanej pamätihodnosti, čo však u časti populácie vyvolalo odpor a spísanie petície.



Michálek netajil, že do divadla prišli e-maily s rôznym obsahom už skôr, avšak predmetný list sa i z radu anonymov vymyká a on osobne ho považuje za "skutočne otrasný".