Česká ministerka chce nový školský predmet: Má deti učiť brániť vlasť

Praha 13. februára (TASR) - Česká ministerka obrany Karla Šlechtová chce do škôl vrátiť "brannú výchovu" - aj keď by sa staronový predmet nazýval určite ináč. Deti by sa tam učili o armáde alebo by preberali základy prvej pomoci. V utorok o tom informoval český spravodajský server iDNES.cz



"Máme prieskumy, že deti nevedia, ako sa majú správať, keby sa niečo stalo, dajme tomu, keby do školy prišiel strelec. Nevedia, či majú zaliezť pod stôl, alebo utiecť," priblížila Šlechtová.



Tento nápad sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády. Doslova sa tam uvádza: "Do základných a stredných škôl zavedieme prípravu prvkov brannej schopnosti."



Išlo by o plnohodnotný predmet ako zemepis alebo prírodopis. Čo by sa teda dieťa malo na novom predmete dozvedieť? Základy zdravovedy, základné fakty o armáde a - ako doslova hovorí Šlechtová - "čo to znamená byť Čech".



Oponenti opätovného zavedenia tzv. "brannej výchovy" najčastejšie namietajú, že deti už majú učebných látok dosť a ďalšia "výchova" sa už do rozvrhu nezmestí.



Ministerka by rada nový predmet zaviedla ešte v tomto volebnom období.