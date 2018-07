Česká ministerka spravodlivosti čelí podozreniu z plagiátorstva

Skôr priniesli médiá informácie o podozrení z plagiátorstva v súvislosti s magisterskou prácou Malej na základe porovnania jej textu získaného z knižnice Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Brno 3. júla (TASR) - Diplomová práca novej českej ministerky spravodlivosti Taťány Malej z Mendelovej univerzity v Brne je z dnešného pohľadu plagiátom. V telefonickom rozhovore pre denník Právo to v utorok uviedla rektorka spomínanej univerzity Danuše Nerudová.



Ministerka vo svojej práci z roku 2005 preukázateľne opísala 11 strán z textu inej študentky na podobnú tému, ktorý vznikol o dva roky skôr.



Malá sa pred premiérom Andrejom Babišom i širokou verejnosťou bránila poukazovaním na pondelkové vyjadrenie univerzity o tom, že iba čerpala z rovnakej literatúry ako jej predchodkyňa. Vyjadrením rektorky však táto obhajoba dostáva vratký základ.



Univerzita navyše po analýze denníka Právo a porovnaní jej práce a originálnych textov z kníh, pri ktorej sa zistilo, že Malá využila aj parafrázy inej študentky využité o dva roky skôr vydávajúc ich za vlastné citácie z odbornej literatúry, upravila pondelkové stanovisko, z ktorého zmizla veta, že Malej diplomová práca nie je plagiát.



"Po vašej analýze sa skutočne ukazuje, že necitovala pôvodné zdroje, ale prevzala časť diplomovej práce inej študentky. Na popud vášho zistenia to bolo odovzdané kolegyni, ešte sa tým zaoberáme. Ale pokiaľ ste to zistili, zrejme neprídeme na nič iného," cituje server Novinky.cz slová rektorky Nerudovej, podľa ktorých došlo úplne evidentne k opisovaniu.



Rektorka, ktorá upozornila, že i názor na plagiátorstvo sa v čase vyvíja, súčasne pripomenula, že časť práce, ktorá je vlastným textom, je originálna. "Tam sme nenašli žiadnu zhodu, tu teda pani Malá neopisovala. Je nutné zmieniť, že práca má originálne výsledky, metodiku a diskusiu, čo je dôležité," dodala Nerudová.



Už skôr priniesli české médiá informácie o podozrení z plagiátorstva v súvislosti s magisterskou prácou Malej z roku 2011 na základe porovnania jej textu získaného z knižnice súkromnej Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a dvoch diplomových prác, z ktorých vraj autorka čerpala najmenej v rozsahu piatich percent textu bez toho, aby ich uviedla medzi zdrojmi.