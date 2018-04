Česká modelka Tereza Kačerová verejne smúti za priateľom Aviciim

Na sociálnej sieti zverejnila spoločné fotografie, videoklipy i dojímavý list.

Praha 27. apríla (TASR) - Utajovaná priateľka švédskeho dídžeja Aviciiho, ktorého našli minulý týždeň mŕtveho v hotelovej izbe v ománskom hlavnom meste Maskat, česká modelka Tereza Kačerová až po hudobníkovom úmrtí odhalila ich utajovaný vzťah. Na sociálnej sieti zverejnila spoločné fotografie, videoklipy i dojímavý list.



Podľa vlastných slov strávila ostatné dni čakaním na prebudenie sa a na informáciu, že správa o úmrtí jej partnera je nevydareným vtipom, nejakou strašnou chybou. "Až teraz mi dochádza, že Ťa už naozaj nikdy nebudem mať možnosť vidieť," napísala modelka a priznala, že ju informácie o úmrtí Švéda hlboko zasahovali. Zmeny v životopise uvedenom na Wikipedii jej nedávali žiadny zmysel. "Si priveľmi mladý, skvelý a ja Ťa milujem, aby sa o Tebe takto písalo," uviedla kráska, ktorá s umelcom spoločne vychovávala svoje dieťa z predchádzajúceho vzťahu.



Kačerová sa zosnulému ospravedlňuje touto cestou za celý rad ťažkostí, ale napríklad aj za to, že sa za celý čas, ktorý strávili spoločne, obliekla do gala iba jediný raz.



Informovali o tom internetové vydanie denníka Blesk, ako aj svetové tlačové agentúry.



Rodina zosnulého naznačila vo štvrtok v otvorenom liste samovraždu umelca, ktorý mal dlhodobo zápasiť so "zmyslom života a šťastia".



"Náš milovaný Tim bol krehkou umeleckou dušou hľadajúcou odpovede na existenciálne otázky. Bol perfekcionistom snažiacim sa o stále lepšie výsledky. Cestoval a tvrdo pracoval tempom, ktoré uňho viedlo k extrémnemu stresu," uviedli jeho pozostalí vo vyhlásení.



Avicii, vlastným menom Tim Bergling, sa podľa svojej rodiny usiloval nájsť v živote rovnováhu medzi šťastím a hudbou, čo v roku 2016 vyústilo do jeho rozhodnutia ukončiť koncertné vystupovanie. Pokračoval však v štúdiovej práci a nasledujúci rok vydal svoju poslednú nahrávku, ktorou je EP "Avíci (01)".



"Skutočne sa trápil myšlienkami o zmysle života a šťastia. Už nevládal ísť ďalej, chcel nájsť pokoj," uviedla jeho rodina vo vyhlásení, z ktorého nepriamo vyplýva, že Avicii si vzal život.



"Tim nebol stvorený pre stroj šoubiznisu, v ktorom sa ocitol. Bol to citlivý muž, ktorý miloval svojich fanúšikov, ale nechcel byť vo svetle reflektorov," tvrdia jeho pozostalí.



Avicii, ktorý zomrel vo veku 28 rokov, bol v Ománe so svojimi priateľmi. Príčina jeho úmrtia nebola dosiaľ oficiálne zverejnená, polícia však vylúčila cudzie zavinenie.