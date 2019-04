Češka odsúdená v Pakistane za pašovanie heroínu podala odvolanie

Mladá žena je vo väzbe od 10. januára 2018, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure.

Praha 3. apríla (TASR) - Češka Tereza Hlůšová, ktorej pakistanský súd v marci udelil trest odňatia slobody na osem rokov a osem mesiacov za pašovanie drog, podala v utorok voči verdiktu odvolanie. Informoval o tom webový portál Novinky.cz s odvolaním sa na denník The Daily Pakistan.



Hlůšová v odvolaní žiada, aby bol rozsudok anulovaný, pretože "popiera skutočné udalosti prípadu".



Mladá žena je vo väzbe od 10. januára 2018, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure. V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kíl heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.



Hlůšová podľa portálu Novinky.cz tvrdí, že do Pakistanu prišla ako modelka a heroín jej do kufra niekto podstrčil. Okrem trestu odňatia slobody dostala aj pokutu vo výške v prepočte približne 718 eur.



Česká republika nemá s Pakistanom dohodu o vydávaní odsúdených osôb, takže svoj trest si musí odpykať ďaleko od svojej rodiny a známych.



V prípade, že by podobnej obžalobe v Pakistane čelil miestny občan, mohol by dostať aj trest smrti. Češke však hrozí len dlhoročné väzenie.