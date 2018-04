Česká opozícia kritizovala Zemanovo odporúčanie pre Babiša

Zeman Babišovi odporučil, aby po krachu rozhovorov so sociálnymi demokratmi rokoval o novej vláde aj s Komunistickou stranou Čiech a Moravy a hnutím Sloboda a priama demokracia.

Praha 11. apríla (TASR) - Českí opoziční politici skritizovali prezidenta Miloša Zemana za to, že v utorok odporučil premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi, aby rokoval o novej vláde s komunistami a s hnutím Tomia Okamuru. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Zeman na utorkovej schôdzke v Lánoch Babišovi odporučil, aby po krachu rozhovorov so sociálnymi demokratmi rokoval o novej vláde aj s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM) a pravicovo-populistickým hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD).



Podľa Andreja Babiša však musia variantu prípadnej spolupráce s oboma týmito stranami najskôr posúdiť orgány ním vedeného hnutia ANO a jeho poslanecký klub.



Nemenovaný zdroj z ANO pre server iDNES.cz povedal, že s takouto variantou by malo problém 25-30 poslancov ANO. Jeden z nich, Robert Pelikán, už ohlásil svoj odchod z politiky.



Predseda ODS Petr Fiala v reakcii na prezidentovo odporúčanie uviedol, že neformálna koalícia ANO, KSČM a SPD spoľahlivo funguje už od volieb. "Prezident Miloš Zeman je jej hlavným architektom," napísal Fiala na Twitteri.



Šéf ČSSD Jan Hamáček sa v tejto súvislosti vymedzil voči hnutiu Tomia Okamuru. "Extrémisti z SPD vo vláde by poškodili reputáciu ČR v Európe. Ak s nimi bude Andrej Babiš rokovať, potvrdí, že mu nejde o prácu pre ľudí, ale len a len o funkciu premiéra," uviedol Hamáček. ČSSD ponúkala hnutiu ANO možnosť vytvorenia funkčnej vlády, čo však podľa Hamáčka znemožnili Babišove osobné záujmy.



Podľa predsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila prezident svojím odporúčaním neprekvapil. Zdôraznil, že Zeman vďačí extrémistickému hnutiu SPD za hlasy v prezidentských voľbách.



Zeman už skôr radil Babišovi, aby sa obrátil na komunistov a okamurovcov, ak by rozhovory s ČSSD neuspeli. V stredu popoludní prijme prezident predsedu KSČM Vojtěcha Filipa a o deň neskôr šéfa SPD.