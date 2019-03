Česká pašeráčka drog sa proti verdiktu odvolá

Advokát Češky založil už obhajobu na tvrdení, že kufor v skutočnosti nepatril jeho klientke.

Islamabad 21. marca (TASR) - Češka Tereza H., ktorú pakistanský súd v meste Láhaur v stredu odsúdil na vyše osem rokov väzenia za pašovanie osem a pol kilogramu heroínu, obvinenia odmieta a oznámila zámer odvolať sa proti verdiktu. Vo štvrtok o tom tlačovú agentúru AFP informoval právnik 22-ročnej českej modelky Sardár Asghar Dogar.



"Podáme odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu, lebo som si istý, že (klientka) má na to veľmi silné dôvody. A dúfajme, že s pomocou Božou... bude obvinenia zbavená," povedal právnik.



Češku zatkli vlani v januári na letisku vo východopakistanskom Láhaure. Predstavitelia tamojšieho colného úradu zverejnili zábery zachytávajúce, ako colníci objavujú drogy ukryté v jej kufri, keď sa mladá žena pokúša nastúpiť na palubu lietadla smerujúceho do Spojených arabských emirátov (SAE).



Zábery zo súdnej siene takisto zachytili, ako sa Tereza H. po prečítaní rozsudku zrúti a rozplače.



Pakistanské väzenie by totiž mala opustiť až ako tridsiatnička. Česká republika nemá s Pakistanom dohodu o vydávaní odsúdených osôb, takže svoj trest si musí odpykať ďaleko od svojej rodiny a známych.



V prípade, že by podobnej obžalobe v Pakistane čelil miestny občan, mohol by dostať aj trest smrti. Češke však hrozilo len dlhoročné väzenie.



Podľa pakistanských médií sa česká občianka pôvodne priznala k tomu, že chcela prepašovať heroín z Pakistanu do SAE. Neskôr však začala tvrdiť, že do tejto juhoázijskej krajiny pricestovala na štúdium islamu a pakistanskej kultúry.



Pašovanie drog sa v Pakistane pokladá za vážny zločin a zatýkanie na letiskách v takýchto prípadoch nie je nezvyčajné.



Pakistan má dlhú, priepustnú spoločnú hranicu s Afganistanom, ktorý je najväčším ilegálnym producentom ópia na svete - aj napriek desať rokov trvajúcim, nákladným, mnohomiliardovým protidrogovým programom pod záštitou USA a ďalších krajín či inštitúcií.



Heroín sa naďalej pašuje z Afganistanu cez Pakistan do Európy a Severnej Ameriky.



Pakistan je takisto súčasťou pašeráckych trás vedúcich do stredoázijských krajín, pričom na pakistanskej hranici s Afganistanom sú nepoddajné kmeňové oblasti s "pohodlnými trasami" pre pašerákov narkotík, ktorými sa nepozorovane pohybujú.



Krajiny Perzského zálivu, vrátane SAE, sú v posledných rokoch čoraz dôležitejším trhom pre ilegálne drogy, uviedol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Upozornil, že Saudská Arábia často pakistanských pašerákov za tieto zločiny popravuje.