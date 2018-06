Česká vláda dementuje správy o podpore dohody o návrate migrantov

PREČÍTAJTE SI AJ: Merkelovej imigračnú politiku podporilo na summite najmenej 14 štátov

Berlín/Paríž 30. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš dementoval v sobotu informácie zverejnené agentúrou DPA, podľa ktorej nemecká kancelárka Angela Merkelová získala od 14 krajín vrátane Česka prísľub dohody o urýchlenom návrate migrantov z Nemecka do toho štátu EÚ, kde boli zaregistrovaní.Agentúra DPA sa vo svojej správe odvoláva na kancelárkin list určený koaličným partnerom - vrcholným politikom Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).Spravodajský server iDNES.cz uviedol, že premiér Babiš vo štvrtok pred otvorením summitu EÚ v Bruseli vyhlásil, že Merkelová ho o bilaterálnu dohodu o vracaní migrantov nežiadala a že by ju nepodpísal.Vyhlásenie dementovala i hovorkyňa českej vlády Petra Doležalová.povedala Doležalová podľa iDNES.cz.Babiš následne v tlačovej správe uviedol, že jeho vláda neplánuje, že by sa k dohode pripojila.napísal.Podľa DPA Merkelová získala na politickej úrovni aj podporu Poľska a Maďarska, ktoré sa - rovno ako Česko -stavali k jej migračnej politike kriticky.Ako ďalšie štáty, ktoré Merkelovú podporili, DPA uviedla aj Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko a Švédsko.Merkelová už v piatok na summite EÚ oznámila, že Španielsko a Grécko sú pripravené prevziať migrantov, ktorí ich úrady požiadali o azyl, ale neskôr boli zachytení na nemecko-rakúskach hraniciach.Podľa iDNES.cz sa z Nemecka do krajín, kde sa zaregistrovali, vracia teraz asi len 15 percent žiadateľov o azyl.