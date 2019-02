Česká vláda odmietla návrh komunistov uzákoniť češtinu za štátny jazyk

Návrh zákona teraz dostanú na posúdenie poslanci, informoval spravodajský server iDNES.cz.

Praha 8. februára (TASR) - Česká vláda sa v piatok vyslovila proti návrhu komunistov uzákoniť češtinu ako štátny jazyk. Minister spravodlivosti Jan Kněžínek označil návrh zákona za zbytočný, pretože preferencia češtiny ako úradného jazyka platí už v súčasnosti a zákony ju podľa neho dostatočne upravujú.



Návrh zákona teraz dostanú na posúdenie poslanci, informoval spravodajský server iDNES.cz.



"Zákon by bol len proklamáciou toho, čo už platí," uviedol Kněžínek. Podľa neho to odporuje racionálnemu zákonodarstvu, pretože je zbytočné vytvárať nové zákony, ktoré nič nové neprinesú.



Podobný jazykový zákon aj s peňažnými sankciami za jeho porušovanie navrhli komunisti už v minulom volebnom období, parlament ho však ani nezačal prerokúvať.



O českom jazyku sa v návrhu komunistov píše ako o najdôležitejšom znaku svojbytnosti českého národa, najvzácnejšej hodnote jeho kultúrneho dedičstva, o výraze suverenity Českej republiky a o všeobecnom dorozumievacom prostriedku jej občanov.



Vládni právnici však upozornili na to, že norma nezavádza žiadne nástroje k naplneniu jej cieľov a nie je z nej jasné, akým spôsobom by poskytla ochranu češtine.