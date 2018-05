Česká zbrojárska firma dodá Ukrajine bojové vozidlá a húfnice

Uvedená vojenská technika sa podľa priemyselného a zbrojárskeho holdingu Czechoslovak Group vyvezie na Ukrajinu cez Poľsko so súhlasom českého licenčného úradu.

Praha 3. mája (TASR) - Česká zbrojárska firma Excalibur Army dodá ukrajinskej armáde bojové vozidlá a húfnice za stovky miliónov korún. Informovala o tom vo štvrtok televízia ČT24.



Podľa vyjadrenia skupiny Czechoslovak Group, do ktorej firma Excalibur Army patrí, sa dodávka zbraní na Ukrajinu zrealizuje v spolupráci s poľskou spoločnosťou Wtorplast.



Súčasťou zákazky má byť dodanie bojových vozidiel BVP-1, ktoré sa vyrábali v Československu do roku 1989 a prešli generálnou opravou. Ukrajinská armáda dostane aj ruské húfnice 2S1 Gvozdika, ktoré sa vyrábali aj v Poľsku a boli i vo výzbroji armády ČR.



