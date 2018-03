České kraje chcú svoje skalné mestá zapísať do zoznamu UNESCO

Rozsahom a rozmanitosťou nemajú v Európe obdobu a najmä v severnom a severovýchodnom Česku.

Bratislava 13. marca (TASR) – Česká republika má veľa pieskovcových skalných lokalít, ktoré tvoria atraktívne geomorfologické prírodné pozoruhodnosti.



Rozsahom a rozmanitosťou nemajú v Európe obdobu a najmä v severnom a severovýchodnom Česku tvoria celé skalné mestá s rôznymi vežami, hradmi, výraznými kopcami s ďalekým výhľadom. Tento český fenomén chce niekoľko krajov využiť na vyššiu návštevnosť a preto plánujú uchádzať sa o zápis do Zoznamu prírodného dedičstva UNESCO.



"Útvary skalných miest berieme ako jednu z atraktivít Královohradeckého, Stredočeského a Ústeckého kraja. Patria medzi najväčšie lákadlá v rámci turistického ruchu, preto sme začali spoločný projekt pod názvom Skalné mestá. Medzi krajmi sme vlani uzatvorili memorandum o spolupráci, aby sme ich mohli prezentovať ako jeden celok. Ide o Andršpašské skalné mesto, Teplické skalné mesto, Český raj a České Švajčiarsko. Je to mladý projekt, teraz si nastavujeme ďalšiu spoluprácu, ale naším cieľom je zapísať to na zoznam UNESCO," zdôvodnil pre TASR radní Královohradeckého kraja Pavel Hečko.



Sú to vzácne lokality. O tom svedčí napríklad skutočnosť, že Český raj je od roku 1955 najstaršou chránenou oblasťou v ČR. Okrem Hruboskalského skalného mesta do neho patrí Maloskalsko, ale aj Borecké, Prachovské, Klokočské, Betlehemské a iné skaly. V roku 2005 bol Český raj prijatý do európskej siete geoparkov UNESCO.



České Švajčiarsko je národný park od roku 2000. Jeho hlboký prielom najväčšej českej rieky - kaňon Labe, Pravčická brána s rozmermi 26,5x16 metrov, vyhliadka Belveder zo začiatku 18. storočia a iné skalné útvary sú veľkým lákadlom pre turistov, horolezcov a milovníkov prírody.