České mesto Telč, zapísané v zozname UNESCO, oslávi svoje 920. výročie

Hlavné oslavy budú 16. a 17. augusta.

Bratislava/Telč 14. augusta (TASR) – České mesto Telč zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO si tohto roku pripomína 920. výročie prvej písomnej zmienky.



"Archeologické nálezy síce naznačujú, že naša história môže byť staršia, ale i tých vyše 900 rokov určite stojí za oslavu. V lete sme pripravili množstvo koncertov, divadiel, výstav, prednášok či športových podujatí," láka na návštevu starosta mesta Roman Fabeš.



Hlavné oslavy budú 16. a 17. augusta pod názvom "Historické slávnosti Zachariáša z Hradca a Kataríny z Valdštejna alebo Od začiatku k rozkvetu Telča, História bez hraníc 1099 – 2019." Okrem iných oficialít bude súčasťou osláv veľký slávnostný sprievod na čele so spomínanými osobnosťami, ktoré sa v 16. storočí výrazne zapísali do dejín nielen prebudovaním stredovekého gotického hradu na pôvabné reprezentatívne obývateľné zámocké sídlo. Vzdelaní a humanistickí panovníci Zachariáš s Katarínou zanechali mestu výraznú pečať talianskej renesančnej architektúry, čo si súčasní obyvatelia s početnými hosťami pripomínajú od roku 2004.



Na oslavách dávnu históriu navodia aj šermiarske skupiny. Nebudú chýbať dobové trhovisko, rôzne spolky, pouliční a iní hudobníci, množstvo domácich či účinkujúcich z rakúskych partnerských a ďalších miest. Hlavné dianie bude na Námestí Zachariáša. Historicky zachované námestie s pôvodnými domami nadväzuje na vedľajší rozsiahly zámocký areál s parkom. Celý tento komplex je od roku 1992 v zozname UNESCO.



Aj na zámku je množstvo pôvodných interiérov v neporušenej podobe, čo je unikátna vzácnosť. Taká je Zlatá sála s kazetovým vyrezávaným stropom na ploche 300 štvorcových metrov z roku 1561. Zachovaný je tiež drevený kazetový strop v Modrej sále i v ďalšej prepychovej miestnosti, v Rytierskej sále, kde sú na strope kuriózne lovecké trofeje. Klenotnica so sgrafitovou výzdobou stien tiež potvrdzuje kvalitu práce dávnych remeselných majstrov.



To, čím sú unikátne aj ďalšie priestory zámku, možno spoznať na troch sprievodcovských okruhoch. Medzi nimi je aj zámocké podzemie, kde sa nakrúcalo veľa známych filmov. Okrem obrazových a textových informácií to dokumentujú i zanechané rekvizity.



Majiteľmi zámku boli striedajúce sa vládnuce rody až do roku 1945. Teraz je v správe Národného pamiatkového ústavu.