České pamiatky otvárajú brány pre verejnosť cez veľkonočné sviatky

Mnohé zámky pripravili veľkonočný program s tradičnými zvykmi aj oslavou prebúdzajúcej sa jarnej prírody.

Bratislava 30. marca (TASR) – Český Národný pamiatkový ústav (NPÚ) otvára tohtoročnú turistickú sezónu na hradoch a zámkoch vo svojej správe počas veľkonočných sviatkov.



"Brány viac ako sto pamiatok otvárame 30. marca na Veľký piatok. Teda v deň, kedy sa podľa ľudových povestí otvárajú poklady. Verím, že Slováci si k našim pokladom i v tomto roku budú nachádzať cestu. Veľmi si vážime stúpajúci záujem slovenských návštevníkov, tvoria u nás druhú najvyššiu zahraničnú klientelu," informuje generálna riaditeľka NPÚ Naďa Goryczková.



Mnohé zámky pripravili veľkonočný program s tradičnými zvykmi aj oslavou prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Na moravskom zámku Buchlovice je od 29. 3. do 2. 4. tradičná kvetinová výstava Tulipomanie, v zámockých interiéroch sú kvetinové dekorácie a v Sale Terrena expozícia rezaných tulipánov. Výstava kvetov je aj na 450-ročnom zámku Litomyšl, ktorý je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Expozícia Tulipány a kvety jari v historických sálach zámku Bučovice je súčasťou prehliadkovej trasy a potrvá do 8. apríla.



Od Veľkého piatka po Veľkonočný pondelok budú na zámku Žleby remeselníci z rôznych regiónov so svojimi výrobkami. Ich trh spestria potulní hudobníci s harmonikou a tradičným verklíkom, chýbať nebudú ani žonglér, klaun a sokoliari, deti si v sprievode rodičov môžu vytvoriť jarný výrobok. Na zámku Dačice sa návštevníci dozvedia, odkiaľ je tradícia pečeného baránka a maľovaných kraslíc.



Program na hradnej pevnosti Nové Hrady tiež pripomenie klasické zvyky a tradície od fašiangov do Veľkej noci. V terasovitých záhradách zámku Steklík sa možno zapojiť do hľadania maľovaných vajíčok a veľkonočného zajačika. V interiéroch tohto zámku bude na hlavnom prehliadkovom okruhu výstava hračiek a historických kočíkov z konca 19. a začiatku 20. storočia. Zámok Ratibořice otvorí sezónu predajnou výstavou keramiky doplnenú nevšednými kvetinovými dekoráciami aj v bežne neprístupných priestoroch barokových zámockých pivníc.