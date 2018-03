České úrady vydali do USA údajného ruského hackera

USA obviňujú dnes 30-ročného muža z útokov na sociálne siete LinkedIn a Formspring, ako aj webové úložisko Dropbox z rokov 2012-13.

Praha 30. marca (TASR) - Česká republika vydala údajného ruského hackera Jevgenija Nikulina do Spojených štátov, kam ho podľa správ letecky prepravili v noci na piatok. Vyplýva to z informácií Českého rozhlasu a týždenníka Respekt, ktoré medzičasom potvrdilo aj české ministerstvo spravodlivosti. O vydanie Nikulina žiadalo ČR aj Rusko.



Česká polícia zadržala Rusa v Prahe v roku 2016 na základe amerického zatykača. Pred dvoma týždňami mestský súd v českej metropole zamietol jeho žalobu na nezákonnosť rozhodnutia českého ministerstva vnútra. Súd potvrdil, že Nikulin nemá v Česku nárok na azyl.



USA obviňujú dnes 30-ročného muža z útokov na sociálne siete LinkedIn a Formspring, ako aj webové úložisko Dropbox z rokov 2012-13. Rusko požadovalo vydanie Nikulina s odôvodnením, že je podozrivý v prípade internetovej krádeže.



Ministerstvo spravodlivosti ČR "potvrdzuje vydanie ruského občana J. Nikulina do USA, k realizácii došlo v noci" na piatok, uviedla hovorkyňa rezortu Tereza Schejbalová na Twitteri.



Konečné slovo v prípade vydania mal minister spravodlivosti Robert Pelikán. Ten začiatkom marca povedal, že pri rozhodnutí zohľadní najmä závažnosť trestných činov, z ktorých je údajný hacker obviňovaný. Pelikán tiež prezradil, že ho prezident Miloš Zeman žiadal, aby Nikulina vydali do Ruska.



Český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický kritizoval tlak prezidenta na svojho straníckeho kolegu z hnutia ANO vo vláde. Podľa vyjadrenia Stropnického pre Českú televíziu z konca februára ovplyvní kauza Nikulina aj českú diplomaciu, pretože bez ohľadu na to, či ho vydajú do USA alebo Ruska, "druhá strana nebude nadšená".