Českého vojaka v Afganistane zabili zo 100 metrov, bol kynológ

Praha 23. októbra (TASR) - Českého vojaka Tomáša Procházku, ktorého zabili v pondelok v Afganistane, napadli spoločne s dvoma jeho kolegami na základni počas prevozu materiálu na stavbu budov. Procházka bol na misii ako kynológ. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Novinky.cz.



Generál českých špeciálnych síl Pavel Kolář v utorok na tlačovej konferencii poprel informácie amerického denníka The New York Times, že medzi českými vojakmi a afganským útočníkom došlo k hádke. Útočník strieľal zo vzdialenosti 100 metrov a vojaka zasiahol vo chvíli, keď sedel na korbe auta.



Útok podľa podrobných informácií z ministerstva obrany prebehol vnútri základne Šíndand v západoafganskej provincii Herát, ktorá je obrovská a v blízkosti letiska a ešte je rozdelená na menšie základne jednotlivých krajín.



Trojica českých vojakov vykonávala v priestoroch základne úplne rutinná činnosť. "Išli prevziať materiál k dostavbe základne a potom sa vydali späť," opísal pondelňajšiu udalosť náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Aleš Opata.



Keď sa vojaci vracali nazad, spustili na ich vozidlo Toyota Hilux zo vzdialenosti 80-100 metrov streľbu. "Vojaci na to okamžite reagovali," pokračoval Opata s tým, že sa rýchlo vrátili na svoju základňu.



Kolář dodal, že strelcom bol Afganec v afganskej uniforme, ktorého Afganci spacifikovali. Či išlo o vojaka, povedať nevedel. Dvaja zranení vojaci sedeli podľa Kolářa vnútri auta. Všetci muži mali na sebe výstroj aj nepriestrelné vesty. Procházka bol na svojej štvrtej armádnej misii.



Zároveň Kolář tiež vyvrátil informácie, ktoré priniesol denník The New York Times, že nemuselo ísť o terorizmus, ale že medzi českými vojakmi a útočníkom došlo ku kontaktu alebo dokonca k hádke.



Akúkoľvek hádku pred incidentom popreli aj český generálny štáb i ministerstvo obrany.



Ide v poradí už o tretí útok na českej vojakov v Afganistane od augusta 2018. Vtedy pri bežnej hliadke v okolí vojenskej základne Bagrám v provincii Parván na východe krajiny zahynula trojica vojakov - Martin Marcin, Patrik Štěpánek a Kamil Beneš. Minulý týždeň v stredu bolo pri útoku na českú patrolu v Afganistane zranených päť českých vojakov. Jeden má ťažké zranenia.