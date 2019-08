Českí experti: Za kyberútokom na ministerstvo stála cudzia mocnosť

Server Deníka N s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním v pondelok uviedol, že za najnovším útokom na počítače českej diplomacie má stáť ruská vojenská rozviedka GRU.

Praha 13. augusta (TASR) - Za júnovým kybernetickým útokom na ministerstvo zahraničných vecí stojí podľa Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) cudzia štátna moc. Informoval o tom v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Úrad to oznámil členom senátneho výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť. Výbor vyzval vládu ČR, aby incidenty ako tento brala s najvyššou vážnosťou a posilnila kybernetickú bezpečnosť, a to nielen v tých úradoch, ktoré sa už stali terčom útokov.



Kabinet by mal podľa expertov prijať aj opatrenia, aby podobným útokom zabránil.



Podľa výročných správ českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) z rokov 2016 a 2017 stáli ruské bezpečnostné služby minimálne za jedným z dvoch útokov na elektronickú poštu ministerstva.



"Vyzývame vládu, aby konečne začala kybernetickú bezpečnosť našich úradov zodpovedne riešiť," napísal na Twitteri senátor Pavel Fischer.