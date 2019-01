Českí politici: Palachov čin zostáva varovaním

Šéf Občianskej demokratickej strany a podpredseda českej Poslaneckej snemovne Petr Fiala označil Palachov čin za najvyššiu obeť, ktorú môže človek priniesť.

Praha 16. januára (TASR) - Česko si v stredu pripomína 50 rokov od upálenia študenta Jana Palacha. Politici oslovení portálom Novinky.cz sa vo všeobecnosti zhodujú, že jeho odkaz platí aj dnes a jeho čin zostáva akýmsi varovaním.



Čin Jana Palacha je podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) jedným z najvýraznejších v dejinách krajiny. "Upálil sa, aby vyburcoval národ proti normalizácii po okupácii. Zaslúži si našu hlbokú úctu," uviedol premiér.



Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (Česká strana sociálnodemokratická) povedal: "Hrdinstvo. To je prvé slovo, ktoré mi napadne pri vyslovení mena Jana Palacha. Obetoval svoj život, podstúpil neskutočne trýznivú bolesť, aby poukázal na znásilňovanie národa."



Palachovo samoupálenie 16. januára 1969 pri Národnom múzeu na pražskom Václavskom námestí nebolo plané a zbytočné gesto, ktoré by zapadlo, dodal Hamáček. "Veď pred 30 rokmi spomienka na Palacha povzbudzovala protesty proti totalitnej moci a pomohla naštartovať koniec vlády jednej strany. Každý by si mal aspoň občas na Palacha spomenúť a uvedomiť si, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou," zdôraznil Hamáček.



Šéf Občianskej demokratickej strany a podpredseda českej Poslaneckej snemovne Petr Fiala označil Palachov čin za najvyššiu obeť, ktorú môže človek priniesť. Zároveň dodal, že aj po 50 rokoch zostáva výzvou, otázkou a varovaním.



"Jan Palach nechcel žiť v spoločnosti, ktorá je neslobodná, oportunistická a kde hodnoty prestávajú platiť. Jeho čin je vzburou proti ľahostajnosti a strate dôstojnosti, proti ustupovaniu zlu. Pred jeho obeťou sa musíme v tichu a úcte skloniť, ale súčasne premýšľať nad tým, ako a či dnes napĺňame ho odkaz," myslí si Fiala.



Predseda snemovne Radek Vondráček (ANO) komentoval výročie slovami, že Palach konal z presvedčenia, v mene slobody svojich blížnych a budúcich generácií.



"Dnes by mal 70 rokov, mal by deti, vnúčatá. Aj keď bola spomienka naňho všemožne potlačovaná, nakoniec vyhral a dosiahol svojou obeťou to, čo chcel. Stal sa spúšťačom a symbolom zmien v priebehu roka 1989. Naša sloboda, 30 rokov po zamatovej revolúcii, je tiež jeho zásluha," vyhlásil Vondráček.



Šéf Českej pirátskej strany Ivan Bartoš pripomenul, že Palach svoj zúfalý čin urobil aj preto, aby boli splnené dve požiadavky, a to okamžité zrušenie cenzúry a zákaz rozširovania "Správ", teda kolaborantskej tlače šírenej okupačnými vojskami. Bartoš dodal, že Piráti všetkými silami bojujú za právo na informácie a usilujú sa o vzdelanú, slobodnú a informovanú spoločnosť. Tá je podľa neho najlepšou poistkou demokracie.



"Nikto nemá väčšiu lásku než ten, kto dá život za druhého. To je kresťanská hodnota. Hodnota je to, za čo sme ochotní zomrieť. Jan Palach a ďalší to tak mali nastavené. Bojovali proti ľahostajnosti, rezignácii a konzumu uprednostňovanému pred skutočnými hodnotami. To bude vždy aktuálne," povedal portálu Novinky.cz predseda Kresťanskej a demokratickej únie - Československej strany ľudovej Pavel Bělobrádek.



Aj šéf Slobody a priamej demokracie Tomio Okamura pokladá Palachov odkaz za aktuálny: "Jan Palach sa hrdinsky obetoval, aby vyburcoval mlčiacu väčšinu k boju za suverenitu a slobodu nášho národa a nášho štátu. Bohužiaľ, je to veľmi aktuálna téma aj dnes."