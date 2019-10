Českí politici sa zhodli, že tvrdý brexit nie je v záujme EÚ

Praha 20. októbra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš ľutuje sobotňajšie rozhodnutie britského parlamentu, ktorý odsunul schválenie brexitovej dohody, pokiaľ jej obsah nebude prevedený do britského práva.



"Veľmi mi je to ľúto a dúfam, že britská vláda teraz čo najskôr vyjasní ďalší postup. Nezostáva nič iné než dúfať, že britský parlament za týždeň stihne pripraviť domácu legislatívu k brexitu aj odsúhlasenie dohody. EÚ chce brexit s dohodou a nie tvrdé vystúpenie na Halloween," uviedol Babiš, ktorého v noci na nedeľu citoval Český rozhlas (ČRo).



Minister zahraničných vecí Tomáš Petříček k vzniknutej situácii vyhlásil: "Naďalej platí, že preferujeme odchod Británie s dohodou. Všetci už očakávajú finálne rozhodnutie, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Dúfam, že britská snemovňa nový variant dohody podporí."



Predseda opozičnej strany ODS Petr Fiala tiež ľutuje, že sa v sobotu situáciu nepodarilo vyriešiť. "Verme, že Boris Johnson nakoniec presadí svoje riešenie," uviedol Fiala. Aj podľa neho Česko potrebuje brexit s dohodou.



Podľa predsedu Pirátov Ivana Bartoša britský postup vyvracia mýtus o "zlej" EÚ. "Dvadsaťsedmička sa opäť dokázala zhodnúť, otvorila nové rokovania s Britmi a v mnohom ustúpila v záujme dohody. Problém teda je, že Británia v domácej politike nedokáže ľubovoľnú dohodu ratifikovať. Ak Briti žiadajú ďalšie predĺženie termínu pre odchod, mali by to dobre zdôvodniť," myslí si Bartoš.



Europoslankyňa a podpredsedníčka strany KSČM Kateřina Konečná usudzuje: "Dolná snemovňa očividne nebola nadšená z toho, že má hlasovať o dokumente, ktorý má vyše 500 strán, bol vyjednaný vo veľkom zhone, nemali čas ho dôkladne preštudovať a samotná britská vláda nepozná jeho presné dozvuky."



Predseda snemovne výboru pre európske záležitosti Ondřej Benešík sa domnieva, že šance na schválenie dohody ešte existujú. "Ak by sa to ale nepodarilo, dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a dôjde k ďalšiemu predĺženiu lehoty. Tvrdý brexit totiž nie je v záujme ani Únie, ani Spojeného kráľovstva," uviedol.