Českí sociálni demokrati prišli za rok o viac ako 2000 členov

Praha 26. júla (TASR) - Počas uplynulého roka odišlo z Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) viac než dvetisíc členov. Strana ich má aktuálne 13.485. S odvolaním sa na hovorkyňu strany Barboru Kalátovú to napísali noviny Právo.



ČSSD tak po mnohých rokoch v tomto smere zaostala za ODS, ktorá má aktuálne 13.563 členov. Podľa predsedu ČSSD Jana Hanáčka nie je prepad počtu členov prekvapením.



"Je to vec, ktorú sme čakali, pretože sme zaviedli v stanovách striktnejšie povinnosti pri platení príspevkov. Bolo to na žiadosť krajov. Je stanovené, že kto do 30. júna nezaplatí príspevky, tak stráca členstvo. V minulosti to takto prísne nebolo. Toto je asi výsledok," vysvetlil pre Právo.



Do istej miery podľa neho došlo k očisteniu členskej základne. "Teraz budeme robiť všetko pre to, aby sme zase niektorých členov nabrali," dodal Hamček.



Ešte začiatkom januára 2016 mali sociálni demokrati 21.356 členov. V roku 2017 ich strana evidovala 18.967. Tento rok v máji, teda pred tým, než k 30. júnu platili členovia príspevky, ČSSD hlásila 15.624 členov.



Členské príspevky sa v ČSSD pohybujú od sto korún pre dôchodcov a študentov až po 50.000 korún pre verejných funkcionárov. Bežný príspevok straníka je zhruba 300 korún.



Podľa štatistiky, ktorú v uplynulom týždni zverejnilo Právo, majú KSČ 34.622, KDU-ČSL 21.870, SPD 5799, ANO 3271, TOP 09 2383 a Piráti 947 členov, dodal spravodajský server Novinky.cz.



ČSSD je vo vládnej koalícii s hnutím ANO premiéra Andreja Babiša.