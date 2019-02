Českí veterinári našli polovicu podozrivého hovädzieho mäsa z Poľska

Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman v piatok vyzval ľudí, aby si kontrolovali pôvod hovädzieho mäsa.

Praha 2. februára (TASR) - Polovicu z 300 kilogramov podozrivého poľského hovädzieho mäsa sa už v Česku podarilo nájsť a zaistiť. Uviedla to česká Štátna veterinárna správa, ktorá našla časť mäsa aj skladoch v Prahe. Informácie priniesol v sobotu spravodajský portál Novinky.cz.



V Prahe skončilo približne 112 kilogramov mäsa z problematických poľských bitúnkov. "Z toho 55 kilogramov je stále u obchodníka v Prahe 8, ktorý ho má na sklade. Pôjde to na likvidáciu. Budú tiež odobraté vzorky," povedal Petr Majer zo Štátnej veterinárnej správy.



Ďalšie dodávky mäsa smerovali do miest Varnsdorf, Nový Bydžov a Kostelec nad Labem. Celkovo sa do Českej republiky dostalo 300 kilogramov mäsa plus ďalších okolo 100 kilogramov, ktoré boli vrátené do Poľska ešte skôr, než české úrady zistili, že mäso z bitúnkov, kde zabíjali choré kravy, sa v ČR nachádza.



Z Poľska bolo rizikové mäso vyvezené do 13 krajín Európy, napísal portál Novinky.cz.



Zásielku hovädziny vyše 100 kilogramov vrátili z Nového Bydžova do Poľska už skôr vďaka tomu, že na ňu upozornil priamo poľský obchodník. Toto mäso z dvoch dodávok síce nepochádza z problematických bitúnkov, ale veterinári z neho preventívne odobrali vzorky na rozbor.



Český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman v piatok vyzval ľudí, aby si kontrolovali pôvod hovädzieho mäsa.



Podľa Európskej komisie sú kauzou okrem Poľska, Česka alebo Slovenska zasiahnuté aj Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.



Na problém predaja mäsa z chorých kráv upozornila poľská televízia TVN24, ktorej reportér sa nechal zamestnať na bitúnku v Mazovskom vojvodstve. Podľa televízie existuje v Poľsku množstvo bitúnkov, ktoré sa na spracovanie mäsa z chorých zvierat špecializujú, pretože z toho plynú mnohonásobne vyššie zisky, než zo spracovania mäsa zo zdravých zvierat.