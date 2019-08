Pred svojím zatknutím pobýval Bugajevskij v Nemecku, Švédsku alebo Pobaltí. Proti vydaniu do vlasti argumentoval tým, že by mu Rusko nezaručilo právo na spravodlivý proces.

Praha 7. augusta (TASR) - Česko nevydá ruského bankára Alexandra Bugajevského do jeho vlasti. Rozhodla o tom ministerka spravodlivosti Marie Benešová, oznámil v stredu hovorca rezortu Vladimír Řepka.



"Vo veci Bugajevskij pani ministerka dňa 11. júna 2019 rozhodla o nepovolení vydania menovaného na trestné stíhanie do Ruska, o čom bola následne upovedomená ruská strana. Vec je tak skončená," uviedol Řepka.



Ako informovala spravodajská televízna stanica ČT24, ruská strana - podľa skorších informácií médií - tvrdí, že finančník Bugajevskij pripravil tamojšiu banku Interkommerc v prepočte o 45 miliónov eur. Pod zámienkou fiktívnych výmen valút mal vyviesť milióny eur na účty, ktoré kontroloval buď on sám, alebo ďalší ľudia.



Muž, ktorý bol v 90. rokoch za éry prezidenta Borisa Jeľcina vicepremiérom a viceprezidentom centrálnej banky a potom sa zaradil medzi ruských miliardárov, kauzu označil za politickú a požiadal v Česku o azyl.



Okrem Bugajevského stíha ruská polícia ďalších ľudí z banky. Jeden z nich utiekol do Izraela. Vyšetrovatelia tvrdia, že vytvorili kriminálnu komunitu, ktorá vyberala nelegálne peniaze zo zahraničných účtov. Pred svojím zatknutím pobýval Bugajevskij v Nemecku, Švédsku alebo Pobaltí. Proti vydaniu do vlasti argumentoval tým, že by mu Rusko nezaručilo právo na spravodlivý proces.



Česká polícia na bankára pritom narazila náhodou - pri vyšetrovaní kriminality v ruskojazyčnej komunite. Na základe medzinárodného zatykača ho zatkla v januári 2018. Pražský mestský súd potom rozhodol, že mužovo vydanie do Ruska je podľa českého právneho poriadku prípustné, čo vlani opakovane potvrdil aj vrchný súd.



Konečné rozhodnutie bolo na českom ministrovi spravodlivosti. Tento rok v marci úrad uviedol, že rozhodnúť zatiaľ nie je možné, keďže ministerstvo vnútra posudzuje, či Bugajevskému udelí medzinárodnú ochranu. Teraz oznamuje, že bankára do Moskvy nevydá.