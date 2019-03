Česko o polnoci zruší mimoriadne kontroly poľského hovädzieho mäsa

Poľsko totiž poskytlo Česku záruky, že urobilo maximum pre to, aby sa na trh nedostávalo zlé mäso, informovalo o tom v utorok české ministerstvo poľnohospodárstva.

Praha 26. marca (TASR) - Česko v utorok o polnoci zruší mimoriadne kontroly poľského hovädzieho mäsa.



Príjemcovia dodávok hovädzieho mäsa z Poľska od stredy (27. 3.) už nebudú musieť predkladať testy na prítomnosť salmonely. Česká Štátna veterinárna správa (SVS) zrušila mimoriadne veterinárne opatrenia z 21. februára. Poľsko totiž poskytlo Česku záruky, že urobilo maximum pre to, aby sa na trh nedostávalo zlé mäso, informovalo o tom v utorok české ministerstvo poľnohospodárstva.



"Informácie, ktoré nám Poľsko zaslalo, sme vyhodnotili ako dostačujúce. Preto sme sa rozhodli ukončiť mimoriadne veterinárne opatrenia. To ale neznamená, že prestaneme kontrolovať dovozy, len sa skončí povinnosť dovozcov nechať hovädzie mäso z Poľska laboratórne vyšetriť," povedal český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.



Veterinári sa podľa neho budú aj naďalej intenzívne venovať kontrole rizikových potravín, teda predovšetkým hydinového a hovädzieho mäsa, aby chránili zdravie spotrebiteľov. Zamerajú sa pritom na dovoz nielen z Poľska, ale aj z ďalších krajín.



"V platnosti ďalej zostáva dlhodobá legislatívna povinnosť hlásiť prijatie potravín živočíšneho pôvodu z iného členského štátu 24 hodín vopred. Veterinárni inšpektori budú ďalej odoberať vzorky mäsa a v spolupráci s políciou a colníkmi kontrolovať na cestách vozidlá prepravujúce potraviny," uviedol ústredný riaditeľ SVS Zbyněk Semerád.



Poľsko v pondelok (25. 3.) informovalo o tom, že počas jedného mesiaca jeho dozorné orgány skontrolovali 227 bitúnkov, 305 veterinárnych lekárov, na ktorých boli delegované povinnosti úradného veterinárneho lekára, 1241 sprostredkovateľov obchodov so zvieratami, 787 prepravcov zvierat a 85 hospodárstiev.