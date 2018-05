Česko otvorilo konzulát v Jeruzaleme

S plánom otvoriť konzulát v Jeruzaleme prišiel tento rok v apríli predseda vlády ČR v demisii Andrej Babiš (ANO).

Praha/Jeruzalem 29. mája (TASR) - Česká republika otvorila v utorok svoj honorárny konzulát v Jeruzaleme. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí ČR Michaela Lagronová.



"Honorárnym konzulom ČR v Jeruzaleme bude Dan Propper, významný izraelský podnikateľ," spresnila Lagronová.



S plánom otvoriť konzulát v Jeruzaleme prišiel tento rok v apríli predseda vlády ČR v demisii Andrej Babiš (ANO). Hovoril o tom aj český prezident Miloš Zeman pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Izraela v Prahe. Podľa českých spravodajských portálov iDNES.cz a Novinky.cz vtedy uviedol, že by malo ísť o prvú fázu presunu českých inštitúcií z Tel Avivu do Jeruzalema.



Ďalšou fázou je presunutie inštitúcií ako CzechInvest, CzechTrade alebo CzechTourism, povedal český prezident.