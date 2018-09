Nejazdili vlaky, tisícky miest bez elektriny:V Česku vyčíňala Fabienne

Praha 24. septembra (TASR) - Vlakovú i automobilovú dopravu v Česku obmedzil v noci na pondelok silný vietor, bilancovala spravodajská televízna stanica ČT24.Energetická spoločnosť ČEZ po veternej noci eviduje ešte 60.000 odberných miest bez elektriny, opravy zrejme potrvajú do utorka. Spoločnosť E.ON hlási zhruba 7000 domácností bez prúdu v južných Čechách a ďalších 4300 na južnej Morave.V Olomouckom kraji sa po páde stromu na chatu zranili dvaja ľudia a skončili v nemocnici, v obci Menhartice v okrese Třebíč spadla stodola na autá. Pri obci Krušovice v okrese Rakovník v Stredočeskom kraji v noci spadlo šesť stĺpov vedenia veľmi vysokého napätia do vedenia vysokého napätia a bude potrebné postaviť náhradné vedenie. V okrese je bez prúdu asi 7000 domácností.Česko zasiahol v nedeľu večer studený front, ktorý sprevádzal tlakovú níž Fabienne. Búrky a silný vietor pokračovali aj počas noci na pondelok. Výstraha pred víchricou platila od nedele 18.00 h do pondelka 06.00 h.V pondelok o 07.00 h ráno podľa webu Českých dráh nepremávali vlaky celkove na piatich tratiach. Spadnuté stromy obmedzili prevádzku aj na mnohých cestách.Vietor zasiahol najmä Plzenský, Karlovarský, Stredočeský a Pardubický kraj, neskôr aj Olomoucký.V nižších polohách podľa meteorológa Českej televízie Michala Žiaka dosiahli nárazy vetra rýchlosti 70-90 kilometrov za hodinu. Na horách bol vietor ešte silnejší, najviac na hrebeňoch Krušných hôr a Krkonôš, kde nárazy presahovali aj 110 kilometrov za hodinu.Počas pondelka by sa nárazy vetra mali postupne zmierňovať.