Česko stojí na pokraji chrípkovej epidémie

Praha 2. februára (TASR) - Počet chorých na respiračné infekcie vrátane chrípky stúpa v Česku raketovou rýchlosťou. S odvolaním sa na informácie získané českým denníkom Právo o tom v piatok píše spravodajský portál Novinky.cz.



"V chrípkovej epidémii už vlastne sme. Každý týždeň pribúda desať až dvadsať percent chorých vo všetkých krajoch a vo všetkých vekových skupinách," uviedla Martina Havlíčková, vedúca Národného referenčného laboratória pre chrípku Štátneho zdravotného ústavu v Prahe. K epidémii sa podľa nej blíži aj hlavné mesto Praha.



Na chrípku už bezprostredne zomrelo päť ľudí starších ako 60 rokov. Ďalších 33 klinicky závažných prípadov chrípky si vyžaduje intenzívnu starostlivosť a pacienti ležia väčšinou na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach.



V Česku je aktuálne zhruba 1500 chorých na 100.000 obyvateľov, čo je podľa odborníkov tesne na pokraji epidémie. Najvyšší nárast počtu chorých je v kategórii školákov od šesť do 14 rokov.



Jednotlivé české kraje reagujú na nárast chrípkových ochorení tým, že pre návštevy uzatvárajú nemocnice, ale aj domovy dôchodcov, sociálne ústavy a ďalšie zariadenia. V Česku však stále nenastala situácia na vyhlásenie tzv. chrípkových prázdnin.



"Ľudia by k sebe mali byť ohľaduplní, a ak cítia, že majú chrípku alebo sú silne prechladnutí, mali by ostať doma a na verejnosti si chrániť ústa pri smrkaní a kašľaní vreckovkou alebo rukou," uviedla Havlíčková.



Vírus chrípky totiž letí až dva metre a v tomto okruhu môže všetkých nakaziť.