Česko zasiahli opäť búrky, tentoraz aj s veľkými krúpami

Plzeň/České Budějovice 12. júna (TASR) - Plzenský a Juhočeský kraj zasiahli v pondelok ďalšie prudké búrky sprevádzané prívalovými dažďami, ale aj krupobitím a prudkým nárazovým vetrom. V okolí Domažlíc padali krúpy s veľkosťou dlane.



Krupobitie však hlásili aj z nemecko-českého pohraničia, z bavorského Furthu im Wald, ako aj z českej Folmavy.



Vyplýva to z informácií internetových serverov Novinky.cz a iDNES.cz.



Búrkový front postupuje cez kraj Vysočina smerom ďalej na východ a v priebehu nasledujúcej noci zasiahne i ďalšie regióny Česka. Meteorológovia už skôr varovali, že by mohlo spadnúť v niektorých lokalitách aj 50 milimetrov zrážok. Môžu sa tak dočasne zvýšiť hladiny menších i stredne veľkých riečnych tokov, a to predovšetkým v oblasti Šumavy a Brd.



Odborníci upozornili, že búrky možno očakávať na území Česka aj v utorok.