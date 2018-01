Češku, ktorá prevážala heroín, zrejme nevydajú do vlasti

Denník Daily Pakistan napísal, že ľuďom, ktorých usvedčia z pašovania viac ako desiatich kilogramov drog, hrozí v Pakistane doživotné väzenie alebo trest smrti.

Islamabad/Praha 31. januára (TASR) - Približne pol roka by mohol trvať súdny proces s Češkou Terezou H., ktorú zadržali 10. januára na letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu. S odkazom na informáciu jej pakistanského advokáta Čaudhrího Džaváda Zafara to v stredu napísal denník Pakistan Daily.



Advokát súčasne vylúčil, že by v prípade odsúdenia mohli 21-ročnú ženu vydať do Českej republiky - vzhľadom na to, že medzi Pakistanom a ČR nie je uzavretá dohoda o vydávaní väzňov, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Tereza podľa svojho advokáta plne spolupracuje s vyšetrovateľmi. O výške trestu nechcel špekulovať. "Súdny proces bude pravdepodobne ukončený do šiestich mesiacov," povedal Zafar.



Denník Daily Pakistan napísal, že ľuďom, ktorých usvedčia z pašovania viac ako desiatich kilogramov drog, hrozí v Pakistane doživotné väzenie alebo trest smrti. Za pašovanie menej ako desiatich kilogramov narkotík je v krajine až desať rokov väzenia. Česká diplomacia upokojuje, že sa trest smrti voči cudzincom neuplatňuje. Potvrdzuje však to, že dostať Terezu z pakistanského väzenia bude veľmi ťažké.



Česko nemá s Pakistanom vyrokovanú žiadnu dvojstrannú zmluvu o vydávaní odsúdených na výkon trestu, povedala Irena Valentová z tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí.



Colníci v Láhaure zadržali Češku údajne po tom, ako prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ sa podľa pakistanských médií chystala pokračovať ďalej do Írska. Drogy mala ukryté v batožine. Vypovedala, že o predmetoch ukrytých vo svojej batožine vedela, netušila však, že ide o heroín, dodávajú Novinky.cz.