Českú pašeráčku drog Terezu H. odsúdili na takmer deväť rokov väzenia

Islamabad 20. marca (TASR) - Češku Terezu H., ktorú vlani v januári zadržali v Pakistane s deviatimi kilogramami heroínu, odsúdili v stredu na osem rokov a osem mesiacov väzenia. Informoval o tom denník Blesk, podľa ktorého prišli na vynesenie rozsudku aj zástupcovia českého konzulátu.



Hlavným dôkazom proti 21-ročnej Tereze H. bol fakt, že v jej kufri našli pakistanskí colníci vrecia plné heroínu. Jej advokát, naopak, založil obhajobu na tvrdení, že kufor v skutočnosti nepatril jeho klientke.



Na stredajšom pojednávaní sa zúčastnil aj Terezin ctiteľ, ktorý by si ju chcel podľa vlastných slov vziať za manželku. Okrem väzenského trestu súd vymeral odsúdenej aj pokutu v prepočte zhruba 700 eur.



Terezu H. zadržali v januári 2018 na letisku v druhom najväčšom pakistanskom meste Láhaur. Po rozhodnutí súdu sa podľa denníka Blesk "zrútila v slzách", pakistanské väzenie by totiž mala opustiť až takmer ako tridsiatnička. Česká republika nemá s Pakistanom dohodu o vydávaní odsúdených osôb, takže svoj trest si musí odpykať ďaleko od svojej rodiny a známych.



V prípade, že by podobnej obžalobe v Pakistane čelil miestny občan, mohol by dostať aj trest smrti. Češke však hrozilo len dlhoročné väzenie.



Podľa pakistanských médií sa česká občianka pôvodne priznala k tomu, že chcela prepašovať heroín z Pakistanu do Spojených arabských emirátov. Neskôr však začala tvrdiť, že do tejto juhoázijskej krajiny pricestovala na štúdium islamu a pakistanskej kultúry.