Českú republiku čaká ďalší nadpriemerne teplý týždeň

Praha 8. januára (TASR) - Teploty v Českej republike budú aj tento týždeň nadpriemerne vysoké. Mierne ochladzovať sa začne až od stredy, pričom v piatok sa bude cez územie ČR presúvať brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá nadchádzajúci víkend prinesie do nížin inverzný charakter počasia. Spravodajskému portálu Novinky.cz to povedala Dagmar Honsová zo spoločnosti Meteopress.



"V sobotu bola priemerná denná teplota v Čechách 7,8 stupňa, čo zodpovedá (teplote) 29. marcu. Teplotne sme nadpriemerní o osem stupňov," upozornila Honsová. Dodala, že hoci sa od polovice týždňa začne trochu ochladzovať, na arktické mrazy to stále nevyzerá.



V pondelok bude oblačno až zamračené, hmlisto, na severovýchode ČR so slabým dažďom. Ojedinelý slabý dážď alebo mrholenie sa objavia aj v horských oblastiach. Najvyššie popoludňajšie teploty vystúpia v Čechách na 3-7 stupňov, na Morave a v Sliezsku potom na 5-9 stupňov.



Utorňajšie ráno bude opäť teplé, pričom teplota neklesne pod 2-6 stupňov. Cez územie ČR bude prechádzať oklúzny front, mnoho zrážok však neprinesie, očakáva sa skôr zosilnenie vetra a vzostup teplôt. Popoludňajšie maximá v Čechách vystúpia na 8-12 stupňov, na Morave a v Sliezsku na 6-10 stupňov.



V stredu dôjde k miernemu ochladeniu, na oblohe by malo byť oblačno až zamračené, miestami (až na 60% územia) so slabým dažďom. Ranné teploty klesnú na 2-6 stupňov, popoludňajšie vystúpia na 3-7 stupňov. Veľká oblačnosť s občasným dažďom bude v ČR panovať i vo štvrtok, pričom na horách od 800 metrov by malo snežiť, avšak nie intenzívne. Podobný ráz počasia vydrží na území aj v piatok, keď sa však nad ČR presúvať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Tá cez víkend spôsobí v nížinách inverzný charakter počasia.