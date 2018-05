Český parlament opäť odmietol prerokovať Zemanove výroky o novičku

Poslanci z hnutí ANO a Sloboda a priama demokracia (SPD) a zo strán ČSSD a KSČM najskôr vo štvrtok ráno odmietli návrh opozície na konanie mimoriadnej schôdze Snemovne venovanej novičku.

Praha 31. mája (TASR) - Česká pravicová opozícia vo štvrtok opäť neuspela so snahou prerokovať na pôde Poslaneckej snemovne výroky prezidenta Miloša Zemana o tom, že sa v ČR vyrábala a skladovala nervovo-paralytická látka novičok. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



Poslanci z hnutí ANO a Sloboda a priama demokracia (SPD) a zo strán ČSSD a KSČM najskôr vo štvrtok ráno odmietli návrh opozície na konanie mimoriadnej schôdze Snemovne venovanej novičku. Následne zamietli aj to, aby bol novičok zaradený ako mimoriadny bod do rokovania riadnej schôdze poslaneckého zboru.



Štvrtková mimoriadna schôdza sa skončila skôr, ako sa začala. V rokovacej sále totiž nebolo dostatok poslancov, aby mohla byť Snemovňa uznášaniaschopná. Zástupcovia ANO, SPD, ČSSD a KSČM, odmietajúci sa kauzou novičok vôbec zaoberať, totiž neohlásili svoju prítomnosť v rokovacej sále. Mimoriadna schôdza bola preto prerušená na neurčito, teda fakticky zrušená.



Rokovanie dolnej komory parlamentu ČR podľa servera iDNES.cz následne nakrátko skĺzlo do frašky, keď po polhodinovej prestávke začala riadna schôdza. Predseda opozičnej KDU-ČSL Pavel Bělobrádek totiž navrhol, aby bol novičok zaradený ako mimoriadny prvý bod do programu riadnej schôdze. Jeho požiadavku podporili aj ďalšie opozičné strany TOP09, STAN a Piráti. S tým však opäť nesúhlasili poslanci ANO, ČSSD, KSČM ani SPD, ktorí uvedený bod do rokovania nezaradili.



Pravicová opozícia sa chcela na štvrtkovej schôdzi znovu pokúsiť o prijatie uznesenia, že v Českej republike sa nevyrábal ani neskladoval jed novičok. Jeho základom sa malo stať príslušné uznesenie zahraničného výboru. Prijatie uznesenia už v utorok 22. mája zablokovali poslanci vládneho hnutia ANO a jeho spojencov s ČSSD, KSČM a SPD.



Vodca komunistov Vojtěch Filip vo štvrtok v tejto súvislosti obvinil pravicovú opozíciu, že tému novičok využívajú na ohováranie prezidenta republiky.



Prezident Zeman začiatkom mája uviedol, že na jeseň 2017 sa vo Vojenskom výskumnom ústave v Brne vyrábal a testoval nervovoparalytický jed typu novičok A230. Zemanových slov sa ihneď chytilo Rusko, ktoré Británia obviňuje z otravy dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v meste Salisbury. Dvojica mala byť otrávená práve látkou zvanou novičok pochádzajúcou z bývalého Sovietskeho zväzu, čo však Moskva popiera a naznačuje, že jed mohol pochádzať aj z iného zdroja.