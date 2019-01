Český parlament schválil zdanenie cirkevných reštitúcií

Zdanenie cirkevných reštitúcií bolo jednou z podmienok Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM), aby podporila súčasnú menšinovú vládu hnutia ANO so sociálnymi demokratmi z ČSSD.

Praha 23. januára (TASR) - Dolná komora českého parlamentu schválila v stredu zdanenie cirkevných reštitúcií, informoval webový portál Novinky.cz. Návrh zákona predložený komunistami podporili vládne strany ANO a ČSSD a opozičná SPD.



Zdanenie cirkevných reštitúcií bolo jednou z podmienok Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM), aby podporila súčasnú menšinovú vládu hnutia ANO so sociálnymi demokratmi z ČSSD. Rozhodnutie poslancov sa týka štátnych náhrad, ktoré dostávajú cirkvi za majetok nevydaný v reštitúciách.



Návrh pri hlasovaní podporilo 106 zo 172 prítomných členov Poslaneckej snemovne. Proti bolo 56 zákonodarcov zo strán ODS, Piráti, KDL-ČSL, TOP09 a STAN.



Senát, v ktorom majú väčšinu ODS, STAN a KDU-ČSL, príslušný návrh zákona zrejme vráti naspäť do snemovne.



Strana TOP 09 navrhovala návrh legislatívy zamietnuť. Šéf jej poslancov Miroslav Kalousek komunistom a vláde vyčítal, že hrajú "neférovú a odpornú hru" a chcú druhýkrát okradnúť okradnutých.



"Vláda nedoložila predraženie cirkevných reštitúcií v období, keď boli prijímané," povedal poslanec Pirátov Mikuláš Ferjenčík a dodal, že vládna koalícia chce týmto krokom umlčať komunistov, aby si zaistila ich podporu. Zdanenie reštitúcií podľa Pirátov napokon aj tak zruší Ústavný súd.



"My ako ČSSD hlasujeme za to, čo sme sľúbili svojim voličom," odpovedal šéf poslancov ČSSD Jan Chvojka, podľa ktorého zákon nie je v rozpore s ústavou.



Reštitučný zákon schválil český parlament ešte v roku 2012. Cirkvám mal byť vydaný majetok v hodnote tri miliardy eur a okrem toho finančné odškodnenie v hodnote 2,3 miliardy eur za majetok, ktorý im už nemožno vydať. KSČM tieto platby zásadne odmietala, pripomenula agentúra AP.