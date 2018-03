Český podnikateľ na úteku Radovan Krejčíř môže byť vydaný do vlasti

V Juhoafrickej republike je súdený za drogy, zastrašovanie a vraždu.

Johannesburg 17. marca (TASR) - Český podnikateľ na úteku Radovan Krejčíř, ktorý bol za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami odsúdený v Juhoafrickej republike (JAR) na 35 rokov, môže byť vydaný do Českej republiky. V piatok o tom rozhodol súd v meste Kempton Park v juhoafrickej provincii Gauteng, informovali v sobotu webové stránky iol.co.za a Novinky.cz.



Konečné rozhodnutie je však na juhoafrickom ministrovi spravodlivosti Michaelovi Masuthovi, pretože voči Krejčířovi prebieha v JAR viacero trestných stíhaní.



Sudca Willem Schutte dospel k záveru, že v najmenej v piatich prípadoch je stíhanie Krejčířa v ČR oprávnené a je vysoká pravdepodobnosť, že v nich bude odsúdený. Z tohto dôvodu môže byť vydaný do ČR.



Samotný Krejčíř sa proti vydaniu môže do dvoch týždňov odvolať a minister Masutha má potom na rozhodnutie 180 dní.



"Radovan zvažuje svoje možnosti. V tejto chvíli nie je možné poskytnúť ďalšie vyjadrenia, ale rešpektujeme rozhodnutie súdu," uvádza sa v stanovisku Krejčírovej rodiny vydanom jedným z jeho právnikov.



Väznenie Krejčířa je podľa iol.co.za veľmi nákladné, pretože musí byť neustále strážený, keďže sa už dvakrát pokúsil utiecť.



Krejčíř je súdený v JAR za drogy, zastrašovanie a vraždu. Najzávažnejšie sú prípady vraždy drogového bossa Sama Issu a plánovanie vrážd súkromného detektíva Paula O'Sullivana a policajného plukovníka Nkosana Ximbu.



Česká republika sa snaží o vydanie Krejčířa od roku 2007 za zločiny, ktorých sa mal dopustiť vo svojej rodnej krajine. Zahŕňajú daňové úniky, podvody, vydieranie a prípravu vraždy colníka. Krejčíř bol za ne odsúdený v neprítomnosti.