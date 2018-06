Český prezident Zeman opäť vyzval na presunutie ambasády do Jeruzalema

Asi stovku hostí Zeman rozveselil, keď povedal, že o presune veľvyslanectva hovoril ako prvý už pred štyrmi rokmi a teraz ho skopíroval prezident USA Donald Trump.

Prezident Miloš Zeman sa opäť vyslovil za to, aby Česká republika tak ako USA presunula svoju ambasádu z Tel Avivu do Jeruzalema. Informoval o tom v utorok spravodajský portál Novinky.cz.



"Použijem staré židovské príslovie: o rok sa stretneme v Jeruzaleme," povedal na záver svojho prejavu na galavečere Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti (AIPAC), ktorý sa konal v utorok večer na Pražskom hrade.



Asi stovku hostí Zeman rozveselil, keď povedal, že o presune veľvyslanectva hovoril ako prvý už pred štyrmi rokmi a teraz ho skopíroval prezident USA Donald Trump. Spojené štáty svoju ambasádu v Jeruzaleme otvorili ako prvý štát na svete.



Vo svojom prejave kritizoval aj veľmi korektnú politiku Európskej únie voči Palestínčanom. Na podujatí sa zúčastnila aj ministerka obrany Karla Šlechtová.



AIPAC je silná proizraelská lobistická skupina v Spojených štátoch. Zeman dlhodobo podporuje Izrael a tento rok už uvítal otvorenie americkej ambasády v Jeruzaleme, pričom vyzval českú vládu, aby pristúpila k rovnakému kroku. Česko v Jeruzaleme už otvorilo svoj honorárny konzulát.



Galavečer je v krátkej dobe už druhou akciou v prospech Izraela, ktorá sa koná na Pražskom hrade. Na konci apríla sa v Španielskej sále uskutočnili oslavy 70. výročia vzniku štátu Izrael, na ktorých Zeman vyzval k presunutiu českej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema.