Český radný, ktorý vyzýval na Zemanovo zabitie, rezignoval

Praha 7. júna (TASR) - Radný mesta Jesenice v okrese Praha-západ, ktorý na Facebooku nabádal na zabitie prezidenta ČR Miloša Zemana, vo štvrtok rezignoval, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Martin Lang k tomuto kroku pristúpil po tom, čo ho podporila koalícia. Uviedol, že z funkcie odchádza kvôli pracovnej zaneprázdnenosti.



Langa, ktorý bol do incidentu aj šéfom ODS v Jesenici, vylúčili za závažné porušenie straníckych stanov. Lang sa neskôr za svojej konanie ospravedlnil.



Langovým prípadom sa zaoberá pražská polícia. Kriminalisti prípad vyšetrujú pre podozrenie z vyhrážania sa násilím proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi.



Pravicový politik Lang v apríli na Facebooku kritizoval Zemana za to, že podporil zdanenie náhrad cirkevných reštitúcií. Označil ho za "morálneho netvora a debilného boľševika". V odkaze na Facebooku napísal: "Zeman je druhý Hitler a treba ho podrezať ako sviňu."



Potom príspevok vymazal a svoje vyjadrenie označil za zveličenie, ktoré "mimochodom používa aj prezident".



Zdanenie náhrad cirkvám je jednou z podmienok, ktoré si dali komunisti (KSČM) za to, že budú tolerovať menšinovú vládu ANO a ČSSD.



Cirkvi by museli po novom zahŕňať štátne náhrady do zdaniteľných príjmov.



Reštitučný zákon počítal s tým, že cirkvi dostanú do štátu nehnuteľný majetok v hodnote približne 75 miliárd korún (2,91 mld. eur). Za nehnuteľnosti, ktoré sa podľa zákona neodovzdávali, majú cirkvi počas 30 rokov získať 59 miliárd korún (2,29 mld. eur) zvyšovaných o infláciu.



Náhrady sú vyplácané od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku štátu a cirkví. Príspevky štátu na ich činnosť sa do roku 2030 postupne znížia až na nulu, informoval predtým portál Novinky.cz.