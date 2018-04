Čestnú cenu Polonicus 2018 si v Aachene prevezme v sobotu Donald Tusk

Popri Tuskovi si cenu prevezme i niekdajšia predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Rita Süssmuthová v kategórii dialóg - za zásluhy o nemecko-poľské porozumenie a zmierenie.

Aachen 27. apríla (TASR) - Predseda Európskej rady, bývalý poľský premiér Donald Tusk (61) si v sobotu večer prevezme v Aachene čestnú cenu Inštitútu Polonicus za svoje celoživotné zásluhy.



Ocenenia Polonicus, ktoré udeľuje rovnomenný európsky inštitút pre kultúru a médiá za mimoriadne aktivity a príspevok k zlepšeniu nemecko-poľského dialógu a prehĺbenie vedomostí o Poľsku, si laureáti prevezmú v západonemeckom meste tentoraz už po jubilejný desiatykrát.



Popri Tuskovi si cenu prevezme i niekdajšia predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) Rita Süssmuthová v kategórii dialóg - za zásluhy o nemecko-poľské porozumenie a zmierenie. Medzi laureátmi budú aj Benedykt a Róża Frąckiewiczovci, dirigent a prvá sólistka zboru Benedictus z Wuppertalu, a to za kultúrne oživenie poľských organizácií v Nemecku a za zachovanie tradície poľských zborov v spolkovej republike. Ďalej poľský aktivista Jerzy Owsiak, zakladateľ každoročnej charitatívnej akcie a rockového festivalu Zastávka Woodstock, a to za občiansku angažovanosť a osobitný prínos k rozvoju občianskej spoločnosti.



Vyplýva to z informácií na webe poloniaviva.eu a správy tlačovej agentúry DPA.



Vlani ocenili cenami Polonicus bývalého lídra nezávislých odborov Solidarita a neskôr poľského prezidenta Lecha Walesu, ako aj svetoznámu filmárku Agnieszku Hollandovú, predsedu parlamentnej skupiny priateľstva s Poľskom v severoporýnsko-vestfálskom krajinskom parlamente Wernera Jostmeiera a šéfku kontaktnej kancelárie poľských organizácií v Hannoveri a Dolnom Sasku Aldonu Głowackú-Silbernerovú.