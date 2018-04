Cestujúca žaluje Southwest Airlines pre explóziu motora

Lilia Chavezová tvrdí, že od incidentu v lietadle, ku ktorému došlo 17. apríla, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, a preto žaluje spoločnosť.

Filadelfia 28. apríla (TASR) - Pasažierka na palube lietadla spoločnosti Southwest Airlines, ktoré muselo v rámci vnútroštátneho letu núdzovo pristáť pre výbuch motora, žaluje leteckú spoločnosť i výrobcu motora z možného zanedbania. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Lilia Chavezová tvrdí, že od incidentu v lietadle, ku ktorému došlo 17. apríla, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, a preto žaluje spoločnosť Southwest so sídlom v Dallase, v štáte Texas, a taktiež spoločnosť CFM International, ktorá motor vyrobila.



Chavezová sedela počas letu tri sedadlá za oknom, ktoré sa vplyvom explózie motora rozbilo. Tvrdí, že bola svedkyňou "hororu", keď prúd vzduchu spôsobený dekompresiou takmer vytiahol z lietadla pasažierku Jennifer Riordanovú sediacu pri rozbitom okne. Riordanová neskôr na následky zranení zomrela.



Poškodené lietadlo, ktoré malo namierené z New Yorku do Dallasu, muselo po incidente núdzovo pristáť vo Filadelfii.



Letecká spoločnosť vo svojom stanovisku uviedla, že nemôže komentovať prebiehajúce súdne spory. Zástupcovia CFM International neprejavili snahy komentovať situáciu.