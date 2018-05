Cetinje bude dejiskom inaugurácie staronového prezidenta Čiernej Hory

Milo Djukanovič, ktorý bol v období od roku 1991 už šesťkrát čiernohorským premiérom, zastával aj funkciu prezidenta tejto krajiny v období rokov 1998-2002.

Podgorica 18. mája (TASR) - Inaugurácia čiernohorského prezidenta, niekdajšieho dlhoročného premiéra Mila Djukanoviča, ktorý 15. apríla zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb so ziskom viac ako 54 percent voličských hlasov, sa uskutoční v Cetinje v nedeľu 20. mája.



Stane sa tak na mimoriadnom zasadaní čiernohorského parlamentu, a to v neprítomnosti akýchkoľvek štátnikov zo zahraničia.



Ako vyplýva z piatkových informácií miestnych médií v Podgorici, na inauguráciu pozvali popri členoch vlády postjuhoslovanskej republiky a iných vysokopostavených hostí aj členov diplomatického zboru akreditovaných v krajine.



Milo Djukanovič (56), ktorý bol v období od roku 1991 už šesťkrát čiernohorským premiérom, zastával aj funkciu prezidenta tejto krajiny v období rokov 1998-2002. Krajinu priviedol v roku 2006 k nezávislosti a teraz by s ňou rád dosiahol vstup do Európskej únie.



Cetinje bolo do roku 1918 hlavným mestom starého Čiernohorského kniežatstva a neskôr kráľovstva. Po začlenení do Juhoslávie strácalo na význame, a to ešte vo väčšej miere po presune hlavného mesta do Podgorice v roku 1946. V ostatnom čase sa však zvažuje presun niektorých ústredných štátnych orgánov do tohto mesta.