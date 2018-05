Stredoeurópska univerzita vyzvala Orbánovu vládu, aby podpísala dohodu

Kancelária Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá sa - takisto ako CEU - viaže k finančníkovi Georgeovi Sorosovi, v utorok oznámila definitívne rozhodnutie presťahovať sa do Berlína.

Budapešť 15. mája (TASR) - Stredoeurópska univerzita (CEU) v Budapešti vyzvala maďarskú vládu, aby neodkladne podpísala príslušnú medzištátnu dohodu. Podľa internetovej stránky komerčnej televíznej stanice ATV to v utorok povedal rektor CEU Michael Ignatieff, ktorý zdôraznil, že univerzita splnila podmienky fungovania stanovené maďarskou vládou.



Kancelária Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá sa - takisto ako CEU - viaže k americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi, v utorok oznámila definitívne rozhodnutie presťahovať sa do Berlína. Dôvodom tohto kroku je "čoraz depresívnejšie politické a právne prostredie v Maďarsku", povedal hovorca budapeštianskej pobočky nadácie Csaba Csontos.



Ignatieff v tejto súvislosti potvrdil, že CEU chce zostať v maďarskom hlavnom meste, ktoré je jej domovom už 26 rokov, aby splnila svoju misiu v oblastiach výskumu i vzdelávania.



ATV pripomína, že medzi maďarskou vládou a americkým štátom New York je už pripravený návrh dohody, ktorý je mimoriadne ústupčivý voči univerzite. Tá bola spornou novelou maďarského vysokoškolského zákona pôvodne prakticky odsúdená na zánik. Chýba však ešte podpísanie tejto dohody.



"CEU splnila svoje záväzky určené maďarskou vládou, tá by teraz mala splniť svoje záväzky. CEU nemôže začať nový školský rok v neistom právnom prostredí. Vyzývame vládu, aby dohodu neodkladne podpísala," povedal rektor CEU.



Novela vysokoškolského zákona prijatá vlani 4. apríla určuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v krajine svojho pôvodu. Ďalšou podmienkou stanovenou novelou je to, že pre fungovanie univerzity v Maďarsku je potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu.



Podľa kritikov chcela vláda premiéra Viktora Orbána prostredníctvom tejto právnej úpravy znemožniť fungovanie CEU, ktorú založil a financuje Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo vlani 9. apríla 80.000 ľudí.



