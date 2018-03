Cez Hodinu zeme vypli svetlá v Austrálii aj Ázii

Upozornili na klimatické zmeny.

Naí Dillí 24. marca (TASR) - Opera v Sydney v Austrálii v sobotu potemnela. Svetlá vypli aj na Veľkom oblúku v metropole Naí Dillí, pamätníku Indom padlým v prvej svetovej vojne. Tma zahalila tiež dvojicu mrakodrapov Petronas Towers v malajzijskom Kuala Lumpur.



Akcia Hodina Zeme trvá len hodinu a jej sila je čisto symbolická. Avšak ľudia v krajinách po celom svete v sobotu o 20.30 h miestneho času vypnú všetky svetlá - je to celosvetová výzva, aby sa medzinárodné spoločenstvo spojilo a jednotne poukázalo na závažnosť klimatických zmien.



Hodina Zeme sa začala práve v Sydney v roku 2007 a odvtedy sa akcia rozšírila do vyše 180 krajín, pričom sa do nej zapájajú desiatky miliónov ľudí rôznym spôsobom - od vypnutia svetla pred svojimi vchodovými dverami do domu až po stemnenie slávnej Opery v Sydney.



Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť tejto planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý.



Týchto 60 minút je "príležitosťou zvoliť si odklon od konzumnej kultúry a zmeniť správanie na udržateľné", uviedol vo vyhlásení indický minister životného prostredia Marš Vardhan, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Mnoho ľudí si niečo také, samozrejme, veľmi nevšíma. Okolo Brány Indie, teda Veľkého oblúka, v Naí Dillí si v sobotu tisíce ľudí užívajú horúcu noc v meste tak ako vždy. Kupujú si zmrzlinu a lacné plastové čačky. Zabávajú sa, koketujú. Malé deti jazdia na elektrických vozíkoch, ktoré im rodičia zapožičali na niekoľkominútovú jazdu.



Potom však Veľký oblúk na hodinu stemnel, bol to tichý výkrik žiadajúci o zmenu.