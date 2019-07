Hormuzským prielivom prešlo od zadržania tankera prvé britské plavidlo

Tanker sledovala fregata kráľovského námorníctva HMS Montrose, počas plavby cez prieliv ho však priamo nesprevádzala.

Dubaj 24. júla (TASR) - Loď plaviaca sa pod britskou vlajkou preplávala v utorok cez Hormuzský prieliv. Stala sa prvým britským plavidlom od 19. júla, keď Irán v tejto oblasti zadržal britský tanker, informovala agentúra AP.



Britský časopis Lloyd's List, ktorý sa venuje moreplavbe, plavidlo identifikoval ako tanker BW Elm patriaci spoločnosti BW Group. Podľa časopisu išlo o prvé plavidlo s celkovou nosnosťou nad 10.000 ton, ktoré od piatkového incidentu prešlo prielivom.



BW Elm v stredu ráno dorazil do prístavu v Katare, uvádza webový portál MarineTraffic, ktorý poskytuje informácie o pohybe lodí.



Piatkový incident so zadržaním britskej lode nasledoval po vyhrážkach Teheránu odplatou za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.