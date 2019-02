Chalíl: Chceme rozloženie medzinárodných síl na hraniciach s Tureckom

Aldar Chalíl súčasne vyzval Európu, aby neopúšťala sýrskych Kurdov, keď sa boj proti skupine Islamský štát (IS) skončí.

Paríž 18. februára (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ sýrskych Kurdov vyzval, aby sa na hranici medzi kurdskými oblasťami na severe Sýrie a Tureckom rozmiestnili medzinárodné sily, ktoré by zabránili tureckému útoku na Kurdov.



Aldar Chalíl uviedol v nedeľu večer v Paríži v rozhovore pre agentúru AFP, že Francúzsko by mohlo navrhnúť v Bezpečnostnej rade OSN rozmiestnenie takýchto síl na ochranu Kurdov. Chalíl, ktorý hral kľúčovú úlohu pri zriadení poloautonómneho kurdského regiónu v Sýrii, povedal, že nárazníková zóna na severe Sýrie by sa mohla vytvoriť podľa vzoru oblasti pozdĺž hraníc Libanonu s Izraelom, kde sú rozmiestnené mierové sily OSN.



Súčasne vyzval Európu, aby neopúšťala sýrskych Kurdov, keď sa boj proti skupine Islamský štát (IS) skončí. Európske veľmoci voči Kurdom "majú politickú a morálnu zodpovednosť", povedal a varoval, že Kurdi budú hľadať ochranu u sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ak tak neurobia Európa a USA.



Asad v nedeľu varoval Kurdov, že USA ich pred Tureckom neochránia. "Nikto vás neochráni okrem vášho štátu," zdôraznil.



AFP pripomína, že Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) viedli v minulých štyroch rokoch boj proti IS v Sýrii, pričom ich podporovali letecké útoky zo strany Američanmi vedenej koalície. Turecko však SDF považuje za teroristickú skupinu a hrozí inváziou do oblastí pod kurdskou kontrolou.