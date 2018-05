Chameneí dal Európe podmienky, za akých sa zachráni jadrová dohoda

Iránsky najvyšší líder Chameneí v príhovore vládnym predstaviteľom pri príležitosti posvätného moslimského mesiaca ramadán povedal, že USA sa už 40 rokov pokúšajú rozvrátiť Iránsku islamskú republiku.

Teherán 24. mája (TASR) - Iránsky najvyšší líder ajatolláh Alí Chameneí kritizoval v stredu Spojené štáty za ich tvrdý postoj k jeho krajine odvtedy, čo sa americký prezident Donald Trump rozhodol odstúpiť od historickej jadrovej dohody z roku 2015 medzi Teheránom a západnými veľmocami. Chameneí dal tiež európskym krajinám niekoľko podmienok, za akých Irán zotrvá pri spomínanej jadrovej dohode.



"Od prvého dňa islamskej revolúcie používali USA všetky druhy nepriateľstva, aby odstránili islamskú republiku," uviedol podľa tlačovej agentúry AP najvyšší iránsky líder.



Prejav predniesol len niekoľko dní po tom, čo americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vydal radikálny zoznam požiadaviek, ktoré majú byť zahrnuté do jadrovej zmluvy, ktorá nahradí dohodu odmietnutú Trumpom. Na zozname je aj požiadavka, aby Irán úplne zmenil svoju vojenskú a regionálnu politiku, inak ho čakajú "najtvrdšie sankcie v histórii".



Pompeo vyzval na rokovania o novej dohode, ktorá by sa nesústredila len na jediný cieľ súčasnej jadrovej dohody, ale mala by úroveň oficiálnej zmluvy. Dohoda z roku 2015 uzavretá za administratívy amerického prezidenta Baracka Obamu sa zaoberala iba nukleárnym programom Iránu.



Chameneí upozornil, že ak má Irán zotrvať pri súčasnej jadrovej dohode, európske veľmoci, ktoré sú jej signatármi, musia vydať rezolúciu odsudzujúcu Spojené štáty za porušovanie tejto dohody, musia sa tiež postaviť proti akýmkoľvek americkým sankciám, ako aj garantovať, že európske krajiny budú ďalej obchodovať s islamskou republikou a kupovať iránsku ropu. Chameneí tiež chce, aby európske veľmoci sľúbili, že nebudú trvať na nových rokovaniach o iránskom programe na vývoj balistických striel a o aktivitách Iránu na Blízkom východe.



Iránsky líder varoval, že ak Európania nesplnia tieto podmienky, Irán obnoví obohacovanie uránu, ktoré zastavil na základe spomínanej historickej dohody - tá má totiž minimalizovať hrozbu, že Teheránu sa podarí vyvinúť jadrové zbrane. Informácie priniesla v stredu tlačová agentúra Reuters.