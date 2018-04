Chameneí: USA tlačia Saudskú Arábiu do vojny s Iránom

Saudská Arábia a Irán sú dlhodobými regionálnymi rivalmi a v občianskych vojnách v Sýrii a Jemene podporujú opačné strany.

Teherán 30. apríla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok uviedol, že Spojené štáty tlačia Saudskú Arábiu do vojny proti Iránu.



Chameneí na svojej webovej stránke napísal, že "Američania sa snažia dávať Saudskoarabov a niektoré ďalšie krajiny regiónu na prvé miesto, pred Irán. Ak sú (Saudskoarabi) múdri, nenechajú si od Spojených štátov túto ilúziu nahovoriť".



Iránsky najvyšší vodca takisto napísal, že USA chcú finančnú záťaž, ktorú prináša konflikt s Iránom, zvaliť na plecia ostatných krajín Blízkeho východu. Avšak Chameneí varoval, že "Irán na nich udrie a porazí ich, ak sa s ním pustia do konfliktu".



Ajatolláh vyzval Spojené štáty, aby odišli z Blízkeho východu, a zdôvodnil to tým, že ich vojenská prítomnosť vyvoláva v regióne neistotu a konflikty.



Jeho vyjadrenia prišli práve počas návštevy nového amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea na Blízkom východe. Pompeo tam vyjadril podporu Izraelu a Saudskej Arábii a vyhlásil, že Irán "destabilizuje celý tento región".



Irán sa v posledných rokoch snaží posilniť svoj vplyv v regióne aj tak, že podporuje vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada a celý rad ozbrojených skupín.



Izrael i Saudská Arábia vnímajú Irán ako regionálnu hrozbu a už dlho vyzývajú Spojené štáty, aby zaujali agresívnejší postoj k Teheránu, pripomenula v pondelok tlačová agentúra AP.