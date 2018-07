Chameneí zvolal naliehavú schôdzu s prezidentom a ministrami pre krízu

Stretnutie sa uskutoční v čase, keď Irán zápasí s panickým odlivom vkladov domácich obyvateľov, ktorí vymieňajú svoje úspory za americké doláre. Dôvodom sú vyhliadky na nové sankcie USA voči Teheránu.

Teherán 15. júla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu zvolal naliehavú schôdzu s prezidentom Hasanom Rúháním a vládou, aby prediskutovali zhoršujúcu sa ekonomickú krízu v krajine. Uviedol to spravodajský portál Alef.



Chameneí bude hostiť prezidenta a ministrov vo svojej rezidencii, oznámil Alef.



Stretnutie sa uskutoční v čase, keď Irán zápasí s panickým odlivom vkladov domácich obyvateľov, ktorí vymieňajú svoje úspory za americké doláre. Dôvodom sú vyhliadky na nové sankcie USA voči Teheránu.



V iránskych médiách sa objavili špekulácie, že Rúhání by mohol byť požiadaný, aby odstúpil pre jeho úlohu pri uzavretí jadrovej dohody so šiestimi mocnosťami. Tú totiž ohrozuje rozhodnutie USA odstúpiť od dohody.



Zvyšné strany dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu: Čína, Nemecko, Francúzsko, Británia a Rusko - hovoria, že chcú udržať otvorené hospodárske, finančné a dopravné kanály s Iránom.