I. Chán: Pakistan prepustí zadržaného indického pilota ako gesto mieru

To, že je Islamabad pripravený prepustiť pilota zadržiavaného pakistanskými bezpečnostnými silami, konštatoval aj pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší.

Islamabad 28. februára (TASR) - Pakistan prepustí v piatok indického pilota zajatého po stredajšom zostrelení jeho bojového lietadla. Podľa agentúry AFP to vyhlásil vo štvrtok pakistanský premiér Imrán Chán, pričom označil tento krok za "gesto mieru".



"Sme pripravení prepustiť (indického) pilota, ak to pomôže zmierniť napätie," povedal Kurajší s tým, že pakistanský premiér Chán je vždy ochotný rokovať so svojím indickým náprotivkom Naréndrom Módím. "Chán je pripravený, v mene mieru... Je Módí tiež pripravený?" uviedol Kurajší, podľa ktorého je pilot v dobrom zdravotnom stave.



Indický premiér Módí vo štvrtok požiadal krajanov, aby sa zjednotili, "keďže nepriateľ sa usiluje destabilizovať Indiu". Každý Ind by mal podľa neho vzdorovať ako "múr, ako skala". "Celá krajina je dnes jednotná a stojí pri našich vojakoch," uviedol.



AFP tiež informovala, že protestujúci podpálili vo štvrtok pred pakistanským veľvyslanectvom v Naí Dillí vlajku tejto krajiny. Indická polícia niekoľkých ľudí zadržala.



Pakistanská armáda v stredu oznámila, že indické bojové lietadlá prekročili kontrolnú líniu medzi územím Kašmíru pod správou Indie a Pakistanu. Islamabad tvrdí, že zostrelil obe lietadlá, pričom jedno z nich sa zrútilo na Pakistanom kontrolovanú časť Kašmíru a druhé na časť pod kontrolou Indie. Niektoré správy hovorili o tom, že boli zajatí až dvaja indickí piloti.



India zase v stredu oznámila, že sa jej podarilo zostreliť pakistanské vojenské lietadlo, čo však Islamabad popiera, uviedla agentúra AP.



India a Pakistan — dve jadrové veľmoci — viedli už dve vojny o Kašmír, odkedy v roku 1947 získali nezávislosť od Británie. Islamabad i Naí Dillí si nárokujú celý tento himalájsky región, v ktorého indickej časti bojujú povstalci od roku 1989 za nezávislosť alebo pripojenie k Pakistanu. Povstanie si už vyžiadalo desaťtisíce životov.



Na zastavenie ďalšej eskalácie medzi Indiou a Pakistanom vyzvali v stredu aj Čína, Nemecko a Turecko.