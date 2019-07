Charles Michel je inteligentný a tvrdohlavý muž, tvrdí jeho otec

Louis Michel bol v rokoch 1999-2004 belgickým ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2004-09 bol európskym komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc. V rokoch 2009-19 bol poslancom EP.

Brusel 3. júla (TASR) - V osobe belgického premiéra Charlesa Michela si európski lídri vybrali "inteligentného a tvrdohlavého muža", aby od 1. decembra viedol Európsku radu.



V reakcii na Michelovu nomináciu to v rozhovore pre denník De Morgen povedal jeho otec Louis Michel, ktorý svojho času pôsobil ako člen Európskej komisie.



Uviedol, že pre jeho syna je nominácia "uznaním jeho schopností".



Dodal, že vládna koalícia v Belgicku, ktorú jeho syn vedie ako premiér, nie je ľahká na zvládnutie. Charles Michel bol však podľa názoru jeho otca tým, kto "mal tie správne predpoklady, aby túto úlohu zvládol".



Louis Michel bol v rokoch 1999-2004 belgickým ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2004-09 bol európskym komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc. V rokoch 2009-19 bol poslancom Európskeho parlamentu.



Jeho syna Charla v utorok šéfovia štátov a vlád členských krajín EÚ nominovali na post predsedu Európskej rady.



Za predsedníčku Európskej komisie (EK) bola nominovaná nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí v španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzka Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).