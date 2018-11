Charles sa ako kráľ nemieni vyjadrovať k obľúbeným oblastiam

Británia je konštitučnou monarchiou, kde má panovník iba formálnu úlohu pri zostavovaní vlády. Má však povinnosť zostať neutrálny a nevykonávať žiadnu praktickú politickú moc, zdôrazňuje Reuters.

Londýn 8. novembra (TASR) - Britský princ Charles sa podľa vlastných slov ako budúci kráľ nebude vyjadrovať k záležitostiam, ktoré sú jeho obľúbenou oblasťou. Charles, ktorý na budúci týždeň oslávi svoje 70. narodeniny, dodal, že úloha panovníka je celkom odlišná od jeho súčasnej pozície princa z Walesu.



"Myšlienka, že by som konal rovnako, je nezmyslom, pretože predmetné dve pozície sú celkom odlišné," povedal princ pre stanicu BBC. Na otázku, či bude pokračovať vo svojej verejnej kampani, odpovedal: "Nie, nebudem. Nie som taký hlúpy."



Charles sa otvorene vyjadruje k témam, ako sú životné prostredie či sociálne otázky. V septembri následník trónu v rozhovore pre časopis GQ uviedol: "Mojím problémom je to, že existuje priveľa vecí, na ktorých je treba pracovať alebo za ktoré treba bojovať." Ako kráľ však Charles chce konať v rámci "ústavných noriem".



"Dobre si uvedomujem, že byť panovníkom je odlišná úloha a plne rozumiem, ako by mala byť plnená," zakončil Charles. Svoj aktivizmus, ktorý zahŕňa i založenie charitatívnej organizácie Prince's Trust v roku 1976, však obhajuje.