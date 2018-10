Novinárske organizácie vyzvali OSN, aby vyšetrila Chášukdžího prípad

Novinár žijúci v USA zmizol 2. októbra, keď vošiel na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš s jeho tureckou snúbenicou.

New York 18. októbra (TASR) - Popredné ľudskoprávne a novinárske organizácie vyzvali vo štvrtok generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby spustil vyšetrovanie OSN týkajúce sa zmiznutia a "prípadnej nezákonnej popravy" saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Výbor na ochranu novinárov (VON), Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) a Reportéri bez hraníc (RSF) vyhlásili na tlačovej konferencii v sídle OSN v New Yorku, že Turecko by malo vyvíjať tlak na svetovú organizáciu, aby začala transparentné vyšetrovanie.



Spomínané zoskupenia uviedli, že vyšetrovanie by malo skúmať úlohu Saudskej Arábie pri zmiznutí Chášukdžího a zamerať sa na identifikovanie každého, kto nariadil, naplánoval a vykonal operácie súvisiace so zmiznutím Chášukdžího. Novinár žijúci v USA zmizol 2. októbra, keď vošiel na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, aby si vyzdvihol dokumenty potrebné na sobáš s jeho tureckou snúbenicou.



Robert Mahoney, zástupca výkonného riaditeľa VON, povedal: "Zapojenie OSN do prípadu je najlepšou zárukou voči saudskoarabskému utajovaniu alebo pokusom iných vlád zamiesť vec pod koberec, aby tak ochránili lukratívne obchodné vzťahy s Rijádom."